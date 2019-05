Op de openingsdag van Primavera was er maar één queen. En die heette niet Chris of Christine

Jonas Boel Jonas Boel is medewerker van Knack Focus

De eerste dag van Primavera Sound in Barcelona was naar jaarlijkse traditie een inloopdag, met onder meer Alice Phoebe Lou, Danny Brown, Christine and the Queens, Erykah Badu en FKA twigs.

Erykah Badu