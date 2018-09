Mitski in de Trix: iemand nog een stukje gebroken hart?

Wie een poging wil ondernemen om de kracht van de muziek van Mitski Miyawaki te begrijpen, moet weinig meer doen dan naar de tekst luisteren van Your Best American Girl, het nummer dat haar twee jaar geleden definitief op de radar van zowat elke indiefan katapulteerde. 'And you're an all-American boy / I guess I couldn't help trying to be your best American girl', zingt de Japans-Amerikaanse zangeres, en daarmee is heel wat gezegd. Ze geeft haar muziek, rock zoals elfendertig Angelsaksische groepjes die maken, telkens iets uitheems mee, iets dat niet thuis te brengen valt en haar, samen met de liefdesproblemen die ze uitgebreid bezingt, uit elk hokje laat vallen.

...