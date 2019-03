Maatschappijkritiek, melancholie en heel, heel veel gitaren: dit was New Noise in De Kreun

België heeft een undergroundscene die straffer smaakt dan Mexicaanse chilipepers. En ze zijn nog young and upcoming ook, de vier gitaarbands die gisteravond het podium van De Kreun in Kortrijk bestormden. Wat El Yunque, Shht, It It Anita en Whispering Sons nog méér bindt dan een voorliefde voor loeiharde gitaren? Hun kijk op de krankzinnigheid van het nieuwe millennium.

