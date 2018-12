Johnny Marr in Trix: Half bruistablet, half uppercut

Dit voorjaar liet Johnny Marr met Call the Comet zijn derde en beste soloplaat op de wereld los, meteen een bewijs dat hij op zijn 55stenog lang niet is uitgeblust. In een uitverkochte Trix bewees het gitaarwonder met oud en nieuw werk dat hij ook als zanger prima zijn mannetje kan staan.