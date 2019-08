Een duik in het verleden en twee tachtigers die bewezen dat de klassieke jazz springlevend is. Meteen de eerste hoogtepunten van deze editie.

Eric Legnini 'Tribute To Les McCann': vintage souljazz zonder franjes

Dat pianist Eric Legnini een zwak heeft voor souljazz is ondertussen genoegzaam bekend. Zijn trilogie Miss Soul, Big Boogaloo en Trippin' was een ode aan het genre met vooral de focus op Phineas Newborn. Tussen alle covers en eigen nummers prijkte ook een versie van Les McCanns The Preacher. En het is precies rond die laatste dat zijn set in Middelheim opgebouwd werd.

