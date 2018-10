It It Anita brengt het beest naar buiten in de Trix

Het is nu alweer twee jaar geleden dat onze buis van Eustachius voor het eerst oorstrelend werd geteisterd door AGAAIIN, de debuutplaat van It It Anita. Eerder dit jaar breidde het Luikse schreewlelijkerdsensemble de discografie uit met Laurent. Vier sterren had onze man over voor 'het goede evenwicht tussen furie en luwte' en de onverwachte wendingen. Op hun referentielijstje staan Fugazi en Sonic Youth naast een hedendaagse band als Metz. Kortom, zo'n heerlijke Belgische bende lawaaimakers waar zelfs het grootste hok te klein voor is.

