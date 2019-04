Een overtuigende verrijzenis: zo nam Dead Man Ray de draad weer op in de AB

4 star star star star star

Zeventien jaar na Cago, haar laatste teken van leven, is Dead Man Ray weer helemaal terug. Begin deze maand kwam de groep aankloppen met comebackplaat over Over, donderdag kreeg die haar vuurdoop in de AB. Een geruststelling: sinds 2002 was er nauwelijks iets veranderd.

Daan Stuyven tijdens het concert van Dead Man Ray in de AB. © Yvo Zels