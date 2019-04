Drake kwam, zag en stelde teleur in het Sportpaleis

Elmo Lê van Medewerker Knack Focus

Wat is Drake toch een sympathieke gast. Hij was zo galant om twee geplande shows in het Sportpaleis te reduceren tot één. Omdat het onverantwoord zou zijn geweest om nóg meer mensen te laten betalen voor zo'n makke show.

Anthony Hilliard