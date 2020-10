4 star star star star star

Bij een virtueel concert van Billie Eilish hebben de muren niet alleen oren, maar ook poten en wielen.

'No music on a dead planet'. 'No justice no peace'. 'Black Lives Matter'. Het zijn maar enkele van de digitale boodschappen die ons zaterdag rond middernacht Belgische tijd om de oren werden geslingerd tijdens Billie Eilish' livestreamconcert. De achttienjarige überpopster liet er geen twijfel over bestaan: volgens haar is onze planeet naar de haaien aan het gaan en moeten we maken dat we the orange man het Witte Huis uit stemmen. 'Vote! Please vote!' maande ze haar jonge fans - 'the ones with futures', zoals ze hen noemde - dan ook meermaals aan. De timing van Where do we go?, the livestream - een vanuit Los Angeles uitgezonden concert, geregisseerd door Tarik Mikou en met Eilish zelf als creatief directeur - was dus niet lukraak gekozen, tien dagen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar daarnaast miste Billie Eilish naar eigen zeggen ook gewoon het podium, 'de enige plek waar ik mezelf kan zijn', én haar fans. Al had het feit dat die dit keer níét fysiek voor haar konden postvatten volgens haar ook één voordeel: 'that you're not all in the pit fainting'. Het moet gezegd: Eilish kwam rijkelijk laat op het livestreamfeestje. Nick Cave, Lianne La Havas, onze Zwangere Guy: ze lieten allemaal al veel eerder concertfilms op ons los, gedraaid in de sobere setting van de noodlijdende concerttempel en live gestreamd via het internet. Travis Scott en 100 Gecs gaven dan weer vernuftig ogende optredens in spelletjes als Fortnite en Minecraft, en Tomorrowland liet Katy Perry en co. opdraven in gelijkaardige, videogame-achtige virtuele omgevingen. Billie Eilish ging nog een stap verder en deed iets dat tussen een concertfilm en een gameconcert in viel. Zij en haar twee bandleden - broer Finneas op gitaar en toetsen en vast live-lid Andrew Marshall op drums - begaven zich op een 'gewoon' podium van een 'gewone' concertzaal, maar dankzij de reusachtige videowanden rondom hen en de zogenoemde XR-technologie die erin verwerkt zat, waande je je wél tussen de maan en de sterren (tijdens I Love You), in een onderwaterwereld (ilomilo), een ondergrondse bunker (No Time to Die) of een tekenfilmbos (My Future). De gigantische spin uit You Should See Me in a Crown leek dan weer bijna uit het scherm te komen gekropen om Eilish en de haren te vertrappelen, en in Bad Guy werden zij en haar muzikanten haren rakelings voorbij gezoefd door een racewagen. Nee, in de wereld van Billie Eilish hebben de muren niet alleen oren, maar ook poten en wielen. Dat Billie Eilish weet hoe je een Zoom-party moet hosten, bleek tijdens Everything I Wanted. Vijfhonderd fans mochten inbellen en vanuit hun woonkamer een dansje wagen. Ze bleven er verbazingwekkend koeltjes onder. En dat brengt ons bij het andere voordeel van een Billie Eilish-concert zonder publiek: dat de zangeres eens níét overstemd werd door het hysterische geschreeuw van haar aanhang, zoals vorig jaar in La Madeleine en op Pukkelpop. Zo kon ze de twijfelaars eindelijk lik op stuk geven en bewijzen dat ze ondanks die backingtrack wel gewoon loepzuiver kan zingen, iets wat vooral opviel toen de bassen even stopten met dreunen in Ocean Eyes, I Love You en My Future. Over de toekomst gesproken: Billie Eilish liet zich nog langs de neus weg ontvallen dat ze samen met haar broer aan een nieuwe plaat aan het werken is. Haar fans, the ones with futures, zullen opgetogen zijn. Where do we go?, the livestream is nog de hele zondag elk uur te (her)bekijken. Tickets kosten om en bij de 25 euro. Alle info: livestream.billieeilish.com.