BeraadGeslagen in Het Depot: gezellig verdwalen in Deinze en andere duizeldorpen

Hoe zet je een duizendpoot op het verkeerde been? Hoe blijf je consistent in je inconsistentie? Het antwoord op die examenvragen en nog veel méér vonden we in Het Depot, dat door het Gentse duo BeraadGeslagen doodleuk werd vertimmerd tot een Duizeldorp.