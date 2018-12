Bent Van Looy serveerde in de AB truffelmousse naar eigen recept

Is er leven na Das Pop? Reken maar. Want op zijn derde soloplaat Yours Truly geeft gewezen spilfiguur Bent Van Looy aan dat hij nog steeds over het recept voor de perfecte popsong beschikt. In de AB mochten we nog eens getuige zijn van een knappe kookdemonstratie.