Bazart etaleert in het Sportpaleis zijn 'drang naar overmaat'

Over de heren van Bazart is al veel gezegd en geschreven. U lust hen of u lust hen niet, maar naar Vlaamse maatstaven zijn het echte popsterren. In een vol, zij het net niet uitverkocht Sportpaleis, kregen ze het devoot meezingende publiek dan ook moeiteloos aan hun voeten.