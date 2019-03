Balthazar viert triomfantelijke terugkeer in nokvolle Lotto Arena

Balthazar is terug van weggeweest. Dat vierde de groep met haar grootste Belgische concert tot nu toe, in een uitverkochte Lotto Arena voor achtduizend geestdriftige toeschouwers. De show diende meteen ook als live-introductie van Fever, haar eerste langspeler in vier jaar.