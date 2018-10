Anna Calvi in de Botanique: een fraai staaltje girl power. Pardon, queer power

Op Hunter, haar onlangs verschenen derde langspeler, verklaarde Anna Calvi de oorlog aan de patriarchie. En ook haar concert in de Botanique stond grotendeels in het teken van het feministische gedachtegoed. De boodschap was duidelijk: ook vrouwen kunnen jagers zijn.