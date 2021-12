De legendarische groep rond Brian Wilson zakt op 25 juni 2022 af naar Hemiksem in de provincie Antwerpen. Tickets zijn meteen te koop.

Hemiksem belooft deze zomer een onverwacht bedevaartsoord te worden voor liefhebbers van klassiekers uit de muziekgeschiedenis. Eerder deze maand kondigde de organisatie van de concertreeks Casa Blanca al aan dat ze de bekende rockgroep Status Quo gestrikt hadden, vandaag maken ze bekend dat niemand minder dan The Beach Boys ook hun affice sieren.De groep, bekend van nummers als God Only Knows en Wouldn't It Be Nice zal er op 25 juni 2022 optreden in het kader van hun 'Sixty Years of the Sounds of Summer'-tour. Tickets zijn meteen te koop via www.casablancaconcerts.be.