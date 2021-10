Een verzamelaarscollectief uit New York heeft voor 4 miljoen dollar een uniek album van hiphopgroep Wu-Tang Clan gekocht. Het collectief hoopt het album, dat slechts zelden afgespeeld is en veel fans van de groep fascineert, op een dag te kunnen delen.

Het Amerikaanse gerecht maakte eind juli bekend dat het album, 'Once upon a time in Shaolin', geveild werd. Het album was in beslag genomen na de veroordeling voor fraude van Martin Shkreli, een Amerikaanse ondernemer die actief was in de farmaceutische en financiële sector. Hij kocht het album vlak voor zijn val. Aanvankelijk bleven de kopers geheim, maar nu hebben ze zichzelf toch bekendgemaakt.

In een video, die woensdag online werd geplaatst, zegt het collectief PleasrDAO nu dat ze het album met 31 nummers, waarvan slechts één exemplaar bestaat, hebben gekocht. PleasrDAO is een collectief verzamelaars van 'non-fungible tokens' of NFT's. NFT's gebruiken blockchaintechnologie om eigendom te registreren van beelden, video's en verzamelobjecten.

Het collectief kocht het album voor 4 miljoen dollar, berichten verschillende Amerikaanse media, waarvan de artikels door PleasrDAO geretweet worden. Het collectief is al bekend bij NFT-verzamelaars omdat het digitale werken kocht van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden of van de feministische punkgroep Pussy Riot.

In de online video is een van de leiders van PleasrDAO te zien, Jamis Johnson, die de kostbare zilveren koffer opent waarin het album en een boek steken. Vervolgens ontkurkt hij een fles champagne en luistert hij naar het album met een koptelefoon.

Het unieke exemplaar van het dubbelalbum werd eind jaren 2000, begin jaren 2010 opgenomen door de Wu-Tang Clan, een legendarische hiphopgroep die rapte over het harde leven in het New Yorkse stadsdistrict Staten Island en samples gebruikte van kungfufilms. Ze wilden aanklagen dat muziek aan waarde verloor, door streaming en piraterij, en beschermden het werk. Een clausule verbood de commercialisering van het album gedurende 88 jaar, tot 2103.

Maar PleasrDAO zegt nu op zijn website dat het hoopt om het album sneller te delen. 'Ook al zijn we gebonden aan de juridische overeenkomst bij dit kunstwerk, en zijn we mogelijk niet in staat om de muziek te dupliceren en te delen in digitale vorm, toch zijn we ervan overtuigd dat er manieren zijn om dit muzikale kunstwerk met de hele wereld te delen', schrijft het collectief.

Het Amerikaanse gerecht maakte eind juli bekend dat het album, 'Once upon a time in Shaolin', geveild werd. Het album was in beslag genomen na de veroordeling voor fraude van Martin Shkreli, een Amerikaanse ondernemer die actief was in de farmaceutische en financiële sector. Hij kocht het album vlak voor zijn val. Aanvankelijk bleven de kopers geheim, maar nu hebben ze zichzelf toch bekendgemaakt. In een video, die woensdag online werd geplaatst, zegt het collectief PleasrDAO nu dat ze het album met 31 nummers, waarvan slechts één exemplaar bestaat, hebben gekocht. PleasrDAO is een collectief verzamelaars van 'non-fungible tokens' of NFT's. NFT's gebruiken blockchaintechnologie om eigendom te registreren van beelden, video's en verzamelobjecten. Het collectief kocht het album voor 4 miljoen dollar, berichten verschillende Amerikaanse media, waarvan de artikels door PleasrDAO geretweet worden. Het collectief is al bekend bij NFT-verzamelaars omdat het digitale werken kocht van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden of van de feministische punkgroep Pussy Riot. In de online video is een van de leiders van PleasrDAO te zien, Jamis Johnson, die de kostbare zilveren koffer opent waarin het album en een boek steken. Vervolgens ontkurkt hij een fles champagne en luistert hij naar het album met een koptelefoon. Het unieke exemplaar van het dubbelalbum werd eind jaren 2000, begin jaren 2010 opgenomen door de Wu-Tang Clan, een legendarische hiphopgroep die rapte over het harde leven in het New Yorkse stadsdistrict Staten Island en samples gebruikte van kungfufilms. Ze wilden aanklagen dat muziek aan waarde verloor, door streaming en piraterij, en beschermden het werk. Een clausule verbood de commercialisering van het album gedurende 88 jaar, tot 2103. Maar PleasrDAO zegt nu op zijn website dat het hoopt om het album sneller te delen. 'Ook al zijn we gebonden aan de juridische overeenkomst bij dit kunstwerk, en zijn we mogelijk niet in staat om de muziek te dupliceren en te delen in digitale vorm, toch zijn we ervan overtuigd dat er manieren zijn om dit muzikale kunstwerk met de hele wereld te delen', schrijft het collectief.