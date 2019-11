Chris Martin heeft via BBC aangekondigd dat zijn band Coldplay de komende tijd niet op tournee zal gaan. De zanger wil eerst een manier uitdokteren om dat op een ecologisch verantwoorde manier te kunnen doen.

'Iedereen, in elke industrie, moet uitzoeken hoe we onze job op de best mogelijke manier kunnen doen', begint Chris Martin zijn aankondiging op BBC. Een erg moeilijk aspect van zijn job ziet hij in de vele vluchten die muzikanten nemen. Daarom besloten hij en zijn bandleden om niet op tournee te gaan met hun nieuwe album.

'Wij nemen het komende jaar of twee jaar de tijd om uit te zoeken hoe we niet alleen duurzaam op tour kunnen gaan, maar ook hoe we door te touren actief een positieve impact kunnen hebben. Onze droom is een show waarvoor geen single-use plastic gebruikt wordt en die grotendeels op zonne-energie kan draaien.'

Om fans tegemoet te komen, zal Coldplay wel enkele liveoptredens uitzenden.