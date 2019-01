Coachella pakt uit met Childish Gambino, Ariana Grande, Tame Impala en Solange

Coachella opent naar goede gewoonte het Amerikaanse festivalseizoen. Dit jaar vindt het door toppromotor Goldenvoice georganiseerde gigafestival plaats in het tweede en derde weekend van april. De formule blijft dezelfde: twee weekends, twee identieke line-ups.

Op 12 en 19 april is Childish Gambino, de nom de plume van Atlanta-bedenker Donald Glover die met This is America de beste single van 2018 afleverde, de grote headliner. Hij krijgt op die dagen het gezelschap van onder meer Janelle Monáe, Anderson .Paak, Rosalía, Khruangbin, Sophie, Yves Tumor, Charlotte Gainsbourg en Amelie Lens, de eerste van twee Belgen op de affiche van Coachella.

Tame Impala, de psychrockband rond Kevin Parker waarvan nieuw werk klaar ligt, is top of the bill op 13 en 20 april. Zullen dan ook van de partij zijn: onder anderen Solange, Christine and the Queens, Billie Eilish, Aphex Twin, Sheck Wes, Maggie Rogers, Superorganism. Naast Tame Impala staat er met Mac DeMarco, Ty Segall & White Fence en Shame toch ook nog enig rockgeweld op de line-up.

Spotify's meest gestreamde vrouw van 2018 Ariana Grande sluit de festiviteiten af op zowel 14 april als 21 april, in het gezelschap van goed volk als H.E.R., Blood Orange, Pusha T, Unknown Mortal Orchestra, Jon Hopkins, 070 Shake, Iceage en die andere techno-Belg, Charlotte de Witte.

De grote afwezige is Kanye West. Ye was een van de gedoodverfde headliners van Coachella, maar haakte volgens entertainmentwebsite TMZ af omdat hij het hoofdpodium van 12 bij 18 meter 'artistiek beperkend' vond. Goldenvoice weigerde tegemoet te komen aan Wests podiumvereisten.

Coachella vindt plaats van 12 tot 14 en van 19 tot 21 april in Indio, Californië. Alle info: coachella.com.