ClementPeerens Explosition (CPeX), de eigenzinnige rockgroep rond het alter ego van onder meer Hugo Matthysen en Ronny Mosuse, houdt er in 2022 voorgoed mee op. Het allerlaatste concert staat gepland op 20 december 2022 in thuisbasis Antwerpen, in zaal De Roma. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag 10 december.

Waarom Matthysen en co afscheid nemen, komen we niet meteen te weten. 'Daar hebde gij geen zaken mee, ik ga da niet aan awe neus hangen, want ge zou da toch niet snappen', klinkt het dinsdag uit de mond van frontman ClementPeerens.

De fans kunnen in ieder geval wel nog uitkijken naar een afscheidsconcert in De Roma, waar hits als Vinde gij mijn gat (ni te dik in deze rok), Foorwijf, Dikke Lu en Boecht van Dunaldy ongetwijfeld nog een laatste keer de revue zullen passeren. Of er voordien nog andere concerten komen, is nog niet bekend.

