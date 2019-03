Chuck D vertelt het verhaal van The Clash in nieuwe podcastreeks

'De opkomst, heerschappij en afgrijselijke zelfvernietiging van een van de vruchtbaarste bands ooit.' Met die ronkende baseline hebben Spotify en BBC Studios, het interne productiehuis van de Britse openbare omroep, Stay Free gelanceerd, een podcast over de Londense punkgoeroes van The Clash. Van de acht afleveringen, die wekelijks worden gelost, staat er inmiddels één online, over de oprichting van de groep.

Het verhaal van The Clash is al vaker verteld, maar nog niet door de presentator van Stay Free: Chuck D, de raplegende die Public Enemy leidde en mee oprichtte. Voor wie de link niet meteen ziet, opent hij de openingsepisode van Stay Free met zijn eigen verhaal, over hoe Def Jam-medewerker Bill Stephney hem inspireerde tot wat het eerste album van Public Enemy zou worden: 'I'm pitching to you the idea of you being the hiphop version of Joe Strummer.'



Sindsdien zijn The Clash en Public Enemy vaak met elkaar vergeleken, wat betreft hun drang om de maatschappij te bekritiseren, maar ook om de manier waarop ze andere muziekstijlen hebben ingecorporeerd. Wat The Clash, vooral op klassieker London Calling, deed met ska, reggae en dub, deed Public Enemy met freejazz, hardrock en metal, dat laatste door bijvoorbeeld met Living Colour en Anthrax samen te werken.

The Clash is niet de enige band die dezer dagen een grote podcast krijgt. Zo lossen muziekjournalisten Christopher Hooton en David Rapson volgende week de eerste aflevering van Coffee and Flowers, een podcast over The National. In juni volgt Past Is Prologue, een twaalfdelig audioserie over het opnameproces van het nieuwe album van Pixies.

De kans dat er nog podcasts over bekende bands of artiesten zullen volgen, is niet ondenkbaar. Spotify zet de laatste maanden sterk in op het medium en rondde begin vorige maand nog de overname af van Gimlet en Anchor, respectievelijk een producer-verdeler en distributieplatform voor podcasts.