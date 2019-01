Chris Brown gearresteerd in Parijs na beschuldiging van verkrachting

R&B-zanger en rapper Chris Brown is maandag opgepakt in Parijs, nadat een vrouw klacht tegen heeft neergelegd wegens verkrachting. Ze verklaarde dat ze in de nacht van 15 op 16 januari door Brown en twee andere mannen seksueel is misbruikt in een kamer van een luxehotel in Parijs. Ze had de mannen ontmoet in een club.

Volgens de persagentschappen AP en Reuters zitten Brown, zijn bodyguard en een andere persoon nu in voorhechtenis. Onderzoekers hebben nu twee dagen om te bepalen of Brown ook in verdenking zal worden gesteld.

Brown, die hits scoorde als Run it en Yeah 3x, sleept al een kwalijke reputatie mee sinds in 2009 uitkwam dat hij zijn toenmalige vriendin Rihanna in elkaar had geslagen. Hij kreeg van de rechter daarvoor een taakstraf van 1400 uur en een contactverbod van vijf jaar opgelegd. In 2016 beschuldigde een andere vrouw Brown ervan haar te hebben bedreigd met een wapen.