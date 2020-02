Kaartte Jennifer Lopez het immigratiebeleid van Donald Trump aan door jonge meisjes in kooien op het podium van de Super Bowl te zetten? Nee, zeggen haar choreografen.

Na onder anderen Michael Jackson, Madonna, Bruce Springsteen en Beyoncé was het dit jaar aan Jennifer Lopez en Shakira om tijdens de pauze van de Super Bowl te spelen, de finale van de National Football League. Het werd zoals altijd een groots opgezette en extravagante showcase, met vuurwerk, 130 dansers, menselijke piramides en een paaldansact.

Maar het moment waar het meest om te doen was achteraf, was wel het optreden van Lopez' elfjarige dochter Emme, die vanuit een kooi haar mama's hit Let's Get Loud inzette, ondersteund door een kinderkoor en rond haar meer jonge meisjes in gestileerde witte kooien. Daarna kwam Lopez zelf op met een verencape in de vorm van de Puerto Ricaanse vlag om de schouders - ze is zelf geboren in Puerto Rico - en zette Emme Born In The U.S.A. van Bruce Springsteen in.

This was the defining moment of the Super Bowl.



The statement JLo and Shakira made by having the kids singing from these cages was immense. pic.twitter.com/VXZeEhmRug — Joshua Potash (@JoshuaPotash) February 3, 2020

Veel kijkers zagen in het tafereel een sneer naar het immigratiebeleid van Donald Trump, die kinderen aan de Mexicaans-Amerikaanse grens liet opsluiten in kooien. Ook nieuws- en opiniesite Vox schreef dat J.Lo de aandacht wilde trekken naar de migratiecrisis in de VS.

Maar die interpretatie klopt niet, zeggen de choreografen die de routine uitwerkten aan Buzzfeed, Tabitha en Napoleon Dumo. Ze ontkennen de opstelling met de kooien te hebben bedacht om een politiek statement te maken. 'We vieren gewoon al wat mooi is aan ons land en dat Puerto Rico daar een deel van is', klinkt het. 'Je kan jezelf opsluiten in je eigen, spreekwoordelijke kooi als je niet gelooft dat je groter dan iets kan zijn en als iemand je niet toelaat om in jezelf te geloven.'

Lopez schreef volgens Amerikaanse media op haar Instagramprofiel: 'Andere mensen kunnen proberen om muren te bouwen, ons buiten te houden of ons in kooien op te sluiten. Wij zijn trots om te erkennen dat wij dit mooie land allemaal samen groot maken.' Nu is enkel nog die laatste zin te zien. Als de Amerikaanse pers J.Lo correct citeerde, heeft zij haar opmerking over muren en kooien dus verwijderd.

Na onder anderen Michael Jackson, Madonna, Bruce Springsteen en Beyoncé was het dit jaar aan Jennifer Lopez en Shakira om tijdens de pauze van de Super Bowl te spelen, de finale van de National Football League. Het werd zoals altijd een groots opgezette en extravagante showcase, met vuurwerk, 130 dansers, menselijke piramides en een paaldansact. Maar het moment waar het meest om te doen was achteraf, was wel het optreden van Lopez' elfjarige dochter Emme, die vanuit een kooi haar mama's hit Let's Get Loud inzette, ondersteund door een kinderkoor en rond haar meer jonge meisjes in gestileerde witte kooien. Daarna kwam Lopez zelf op met een verencape in de vorm van de Puerto Ricaanse vlag om de schouders - ze is zelf geboren in Puerto Rico - en zette Emme Born In The U.S.A. van Bruce Springsteen in. Veel kijkers zagen in het tafereel een sneer naar het immigratiebeleid van Donald Trump, die kinderen aan de Mexicaans-Amerikaanse grens liet opsluiten in kooien. Ook nieuws- en opiniesite Vox schreef dat J.Lo de aandacht wilde trekken naar de migratiecrisis in de VS.Maar die interpretatie klopt niet, zeggen de choreografen die de routine uitwerkten aan Buzzfeed, Tabitha en Napoleon Dumo. Ze ontkennen de opstelling met de kooien te hebben bedacht om een politiek statement te maken. 'We vieren gewoon al wat mooi is aan ons land en dat Puerto Rico daar een deel van is', klinkt het. 'Je kan jezelf opsluiten in je eigen, spreekwoordelijke kooi als je niet gelooft dat je groter dan iets kan zijn en als iemand je niet toelaat om in jezelf te geloven.'Lopez schreef volgens Amerikaanse media op haar Instagramprofiel: 'Andere mensen kunnen proberen om muren te bouwen, ons buiten te houden of ons in kooien op te sluiten. Wij zijn trots om te erkennen dat wij dit mooie land allemaal samen groot maken.' Nu is enkel nog die laatste zin te zien. Als de Amerikaanse pers J.Lo correct citeerde, heeft zij haar opmerking over muren en kooien dus verwijderd.