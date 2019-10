De organisatoren van Pukkelpop en Dour krijgen volgende maand een carrièreprijs op de Red Bull Elektropedia Awards. Ook jonge wolven Bombataz, Krankk en Lola Haro worden in de bloemetjes gezet.

Enkelen weken voor Red Bull Elektropedia de nominaties van haar jaarlijkse awardshow voor het Belgische nachtleven bekendmaakt, maakt het platform voor elektronische muziek traditioneel al enkele winnaars bekend. Voor de Lifetime Achievement Award is de keuze gevallen op Pukkelpop-oprichter Chokri Mahassine en Dour-organisator Damien Dufrasne. Daarmee treden de twee festivalfiguren in het spoor van Thierry Coppens, de medeoprichter van Fuse die vorig jaar in de prijzen viel, Yves Deruyter, Jan Van Biesen en de oprichters van de platenlabels Pias, R&S en Bonzai.

Naast de carrièreprijzen schuift Elektropedia ook elk jaar drie jonge talenten naar voren die het label Most Promising Artist krijgen. Dit jaar zijn dat jazzsynthfunkband Bombataz, grimecombo Krankk en house-dj Lola Haro. Het Brusselse Bombataz, met onder anderen pianowonderkind Hendrik Lasure in de rangen, is misschien nog het best te omschrijven als een wat poppier variant van Stuff. Krankk, dat al in de studio dook met onder meer Blu Samu en Miss Angel, schurkt dan weer aan bij grime en andere vormen van Britse hiphop. De naam van Lola Haro gaat dan weer vlot over de tongen in de house-scene. Ze zit onder de vleugels van de organisatoren van Paradise City en heeft een drukke festivalzomer achter de rug met shows op zowat alle relevante festivals, van Wecandance tot Docklands.

De Red Bull Elektropedia Awards worden uitgereikt op 13 november.