Charmezanger Paul Severs overleden

De Vlaamse charmezanger Paul Severs (70) is overleden. Dat meldt zijn zoon Christophe op Facebook.

'Vandaag, dinsdag 9 april 2019, is mijn vader, grootvader van Eline en Maxim, broer van 6, eeuwige teamgenoot en enige liefde van mijn moeder, heengegaan. Na ongeveer 4 weken intense strijd heeft Halle/Huizingen, Vlaanderen maar ook België een immer sympathieke en nederige zanger verloren', klinkt het.

'De dokters in Erasmus hebben hun uiterste best gedaan, maar de hersenschade die hij opliep tijdens de val van zijn fiets - veroorzaakt door een zware hartaanval - bleef elke dag erger worden. De daaropvolgende verschillende complicaties hebben onvermijdelijk tot zijn spijtige overlijden geleid.'

Maandag al had zoon Christophe op Facebook gemeld dat de situatie 'uitzichtloos' was. 'De complicaties blijven zich opstapelen en de ene complicatie zorgt ervoor dat de andere niet kan worden aangepakt. Het is een vicieuze cirkel die we niet meer kunnen doorbreken...'

Op 12 maart werd Severs in het ziekenhuis opgenomen na een hartfalen. De zanger is onder meer bekend van de hits "Zeg 'ns meisje" en "Geen wonder dat ik ween".