Charlotte de Witte wordt resident dj bij BBC Radio 1 en brengt KNTXT weer naar het Sportpaleis

Vrijdag kondigde BBC Radio 1 een nieuwe ploeg residents aan, toonaangevende dj's die elke donderdag het mooie weer mogen maken op de zender, en daarin is ook België vertegenwoordigd. De Gentse technotrots Charlotte de Witte verkeert in het gezelschap van Paul Woolford, Marcel Dettmann, Honey Dijon, HAAi, Jayda G, Monki en Danny Byrd. Concreet draait ze van maart tot augustus elke eerste maandag van de maand een set. KNTXT, haar zaterdagse radioshow op Studio Brussel, blijft ze behouden.

BBC Radio 1 en Charlotte de Witte zijn al een tijdje geen onbekenden meer voor elkaar. Ze mocht in februari vorig jaar nog een Essential Mix draaien, een eer die enkel voor de allergrootste dj's ter wereld is weggelegd en in ons land te beurt viel aan bekende namen als Netsky en 2manydjs. In een persbericht van de BBC belooft de Witte haar residency alvast in te vullen met 'stripped, krachtige techno, gecombineerd met wat meer emotionele en melancholische momenten.'

In de slipstream van het BBC-nieuws kondigt de Witte ook aan dat ze haar clubconcept KNTXT, ontstaan in de Brusselse Fuse, in het najaar voor de tweede keer naar het Sportpaleis brengt. Vorig jaar palmde ze de muziektempel met het blauwe dak al eens in, samen met onder anderen Chris Liebing, Len Faki en Sam Paganini. De line-up van de nieuwe Sportpaleisavond is nog niet bekend, de datum wel: 16 november 2019. De kaartenverkoop begint op 6 maart om 10 uur 's ochtends.