Eurosonic Noorderslag, het showcasefestival in Groningen, loste dinsdag maar liefst 37 artiesten.

Voor wie popmuziek op de voet volgt of actief is in de muziekbusiness, is het elke winter weer uitkijken naar Eurosonic Noorderslag, het showcasefestival in Groningen waarop heel wat Europees poptalent verzamelen blaast. De eerste namen voor de editie van 2020 zijn dinsdag bekendgemaakt.

Daarbij zit één Belgische act: Charlotte Adigéry. De Gentse zangeres uit de stal van de broers Stephen en David '2manydj's' Dewaele rijgt daarmee nog een parel aan de stilaan indrukwekkende ketting die haar jaar nu al is: ze bracht een ep uit, toerde in het voorprogramma van Neneh Cherry, blies de concurrentie weg op We Are Open in de Trix en speelde goed onthaalde festivalshows op onder meer Best Kept Secret en Deep in the Woods.

Verder zijn de bekendste artiesten in de eerste ladingen namen Inhaler, de band rond Elijah 'zoon van Bono' Hewson die vorige maand nog Pukkelpop stond, en Black Country, New Road, een Brits artpunkcombo dat zo hard in het rond spartelt dat we er nog altijd geen zinnig etiket op hebben kunnen plakken.

Alle 37 namen op een rij: Amy Root, Annna, Black Country, New Road; Blanks, Buč Kesidi, Camilla Sparksss, Charlotte Adigéry, Dry Cleaning, Fvlcrvm, Inhaler, Iris, Jeremy?, Jesse Markin, Khalab, Last Train, Marius Bear, Muthoni Drummer Queen, My Ugly Clementine, Novaa, Pascal Gamboni, Perfect Son, Rayden, Ricky Dietz, Seed To Tree, Sensible Soccers, StarWound, Tanaë, The Bluebay Foxes, Viah, Vita Bergen, Warmland, Yasmyn en zalagasper

Eurosonic Noorderslag vindt plaats van 15-18 januari 2020 in Groningen.