Deze Brusselse maakt donkere popmuziek voor feestjes waar u maar niet weggeraakt.

Aka: Charlotte Foret

In het lang: Wasted Time wordt al enkele weken grijsgedraaid op Studio Brussel, zit bij het ter perse gaan van dit magazine over de honderdvijftigduizend streams en passeerde op de soundtrack van Dagelijkse kost. Behoorlijk indrukwekkend voor een debuutsingle, maar Charlotte Foret komt dan ook niet uit het niets. Twee jaar geleden besloot ze in een vlaag van verveling een filmpje te maken voor The Voice Belgique. Een klein jaar later kaapte ze daar de hoofdprijs weg. 'Ik was aan dat avontuur begonnen met weinig verwachtingen', geeft ze toe. 'Mijn vrienden en familie wisten niet eens dat ik een filmpje had ingestuurd. Ik was ook behoorlijk verbaasd toen ik uiteindelijk won, en ik ben er nog steeds heel trots op.' Na The Voice behaalde ze haar middelbaar diploma, trok ze naar Brussel en veranderde ze haar artiestennaam in Charles, een ode aan haar overleden grootvader, die haar steunde in alles wat ze deed. Een kleine twee maand geleden verscheen Wasted Time. Daarin maakt u voor het eerst kennis met Charles' eigen sound: donkere pop met een toefje rock, een van melancholie doordrongen stem en eerlijke teksten. ' Wasted Time gaat over uitgaan en je vervolgens afvragen waarom je niet gewoon thuis bent gebleven. Ik denk dat we allemaal wel eens meemaken dat het feestje suckt, maar dat je om de een of andere reden toch blijft. Zeker mijn generatie heeft vaak last van die fear of missing out.' Gelukkig heeft Charles voorlopig niet veel tijd voor fomo: deze zomer volgt een tweede single, en in het najaar vuurt ze haar debuut-ep op u af. Een willekeurige quote: 'Ik vreesde eerlijk gezegd dat iedereen me na The Voice vergeten zou zijn - er zit een jaar tussen mijn winst en Wasted Time. Daarom doet het me des te meer deugd dat ook in Vlaanderen, waar ze me nog niet kenden, mensen zo enthousiast zijn.'