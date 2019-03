Stadt - There Is / Nothing Twice

In het nummer Nothing Twice, dat de groep terecht de plattegrond van deze nieuwe, derde plaat noemt, treffen we een stuwende cadans zoals The Flaming Lips die al eens van het proto-elektroduo Silver Apples kaapte, naast scheutige porties psych-, kraut- en spacerock. Men merke op: dat is drie keer rock. Zoals in: wild, moedig, voortvarend.

...