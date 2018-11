'Oxnard' van Anderson .Paak: geen verrassingen, geen tegenvallers

Brandon Paak Anderson (32) moet een gelukkig mens zijn. Hij heeft de glimlach en charmes van een Hollywoodster en talent te over. Kan bogen op een haast smetteloze livereputatie en groeide zo uit tot lieveling van de critici. Klom, via noeste arbeid en zelfmotivatie, uit de goot en naar de hiphoptop. Life goals-punten in 't kwadraat. Kortom, wat getatoeëerde, lettergrepen vretende brothas betreft komt Paak aardig in de buurt van de ideale scho...