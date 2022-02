4 star star star star star

Met de kronkelige, twintig songs tellende dubbelelpee Dragon New Warm Mountain I Believe in You bevestigt Big Thief zijn reputatie als volstrekt unieke band.

Al vanaf debuut Masterpiece (2016) schoof dit Amerikaanse kwartet je met zijn intieme, aangrijpende indie- en folkrock iets fascinerends en ongrijpbaars toe. Je kwam te weten dat songschrijfster Adrianne Lenker bij spiritueel zoekende ouders was opgegroeid die een tijdlang door een sekte waren ingelijfd. Dat Lenker en gitarist Buck Meek ooit getrouwd waren geweest, maar ook na de scheiding samen muziek bleven maken.

...

Al vanaf debuut Masterpiece (2016) schoof dit Amerikaanse kwartet je met zijn intieme, aangrijpende indie- en folkrock iets fascinerends en ongrijpbaars toe. Je kwam te weten dat songschrijfster Adrianne Lenker bij spiritueel zoekende ouders was opgegroeid die een tijdlang door een sekte waren ingelijfd. Dat Lenker en gitarist Buck Meek ooit getrouwd waren geweest, maar ook na de scheiding samen muziek bleven maken. ' I believe in you/ Even when you need to/ Recoil.' Zelfs als je terugdeinst, blijf ik in jou geloven. Die warmhartige rugsteun biedt Lenker in het titelnummer van Dragon New Warm Mountain I Believe in You. Misschien rakelt ze daarmee de innige verzoening met Meek weer op. Maar misschien ook niet. Want aan doordachtheid heeft Adrianne Lenker een broertje dood. Liever laat ze liedjes op zich afkomen 'als een wind die door mij heen waait'. De woorden die dan uit haar onderbewuste stromen, getuigen van kwetsbaarheid, empathie en onbevangenheid, een grote verbondenheid met de natuur, en de noties van zonde en schaamte die haar als kleuter in de sekte zijn opgedrongen. Kijk dus niet vreemd op wanneer je Lenker in het opgeruimde, door countryviool en olijke mondharp aangezwengelde Spud Infinity hoort opdragen heel je lichaam te kussen, behalve je ellebogen. Frons evenmin als ze vanuit de mistige gitaarnoise van Flower of Blood verzoekt je diepste angsten aan te boren. Niet alles wat ze zingt snijdt direct hout. Maar door haar ongepolijste stem en Big Thiefs intuïtieve samenspel blijf je wel doorlopend betrokken. Toch is Dragon New Warm Mountain I Believe in You geen gemakkelijk werk. De stemming wisselt voortdurend tussen mystiek en aards, beklemmend en lieflijk, kaal en weelderig. Blurred View welt op uit grimmige electronica. In Red Moon keert de jolige countryambiance terug. No Reason drijft dan weer op weemoedige, harmonieuze folkpop. Die ongelijkvormigheid is het gevolg van het doelbewust verkassen naar studio's op vier uiteenlopende landelijke plekken in de States: bos, canyon, woestijn en hooggebergte. De reden daarvoor? Verandering is onvermijdelijk, vindt Big Thief, dus kan je die net zo goed omarmen. Of hoe ook van een boef wat te leren valt.