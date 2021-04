4 star star star star star

Hoofd, lijf en ziel worden bediend met Now van Damon Locks en zijn Black Monument Ensemble.

Leven in het nu, daar bestaan boeken over en handleidingen voor. Mindfulness doet het met een knopje omdraaien, onderuitzakken in complete ontspanning, de sensatie van tintelende tenen. Jazz daarentegen - en dan vooral de spontane, 'in het moment' geïmproviseerde versie - doet het door radicaal op de hielen van het hier en nu te trappen. Het heden in al zijn chaos en met al zijn prikkels niet buitensluiten, maar net omarmen en abstraheren. 'Nu' is een rekbaar begrip, en op Now brengt Damon Locks meer aan het tintelen dan enkel uw tenen. Locks is een muzikant, kunstenaar, onderwijzer en activist uit Chicago. Met Black Monument Ensemble geeft hij leiding aan een los-vast collectief zangers en muzikanten, een vehikel waarmee hij zijn geliefkoosde collagetechnieken verweeft met sociaal engagement, een combinatie die hij vervolgens tot leven wekt. Om dat in coronatijden veilig te doen posteerde hij zangers en blaasinstrumenten in de tuin van de studio - tijdens opener Now (Forever Momentary Space) zingen de krekels mee met opgewekte gospelharmonieën, klaterende percussie en hypnotiserende klarinetsolo's van labelgenoot Angel Bat Dawid (haar album Live van vorig jaar is een aanrader). De uitgebreide ritmesectie mocht met mondmaskers binnen aan de slag, en haalt de zweep boven tijdens Keep Your Mind Free, waarin Locks zich met spokenwordfragmenten en digitale manipulaties de cut-and-paste-jazz van drummer Makaya McCraven toe-eigent, nog zo'n prominent figuur in de improvisatiescene van Chicago. Verder vangen we in alle broeierige symbioses ook echo's op van de afrobeat van Fela Kuti, van The Avalanches met hun samplecollages en van de met geheven zwarte vuist gespeelde funk van Funkadelic. Black Monument Ensemble preekt zijn maatschappelijk, muzikaal activisme met het credo 'vreugde is een daad van verzet' in gedachten. Het is muziek die je met wijdopen neusvleugels snuivend de buitenlucht injaagt: dwingend, uitgelaten, opgewonden. Hoofd, lijf en ziel worden bediend. Soms is het 'nu' gewoon een reeks overstuurde Oost-Europese klarinetriedels, omringd door conga's en een joelend koortje. En hier is dát feestje.