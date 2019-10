4 star star star star star

Hij kan naar eigen zeggen 'een kat van een vrachtwagen vol vis praten', maar het meest verbazingwekkende aan de rapcarrière van Danny Brown was lang dat hij die rapcarrière nota bene hád. Die tijd is voorbij.

Ooit was de lettervreter uit Detroit een wandelende huisvredebreuk in skinny jeans, die evenveel drugs dealde als hij in zijn eigen lijf pompte maar desondanks uitgroeide tot een gerespecteerde cultfiguur. De vreemde, hyperactieve underdog in een kennel vol blaffende alfamannetjes.

...