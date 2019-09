4 star star star star star

Vorige week in de bloemetjes gezet op de uitreiking van de VMA's: Megan Thee Stallion, Cardi B en Missy Elliott. Rappende dames zijn niet langer een uitzondering op de regel, maar er is ruimte voor variatie, vindt Rapsody.

Rapsody - Eve

Geen enkele andere rapper deed harder zijn best om Nina Simone te claimen dan Kanye West. Maar hij is ze kwijt. Vijf keer mikte hij ze al in de sampler, en vooral op New Day uit Watch the Throne (2011), zijn een-tweetje met Jay Z, was het resultaat desastreus. Nina door een stemvervormer? Heiligschennis!

...