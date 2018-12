Earl Sweatshirt leeft het rauwe leven zonder zijn vader op 'Some Rap Songs'

Ooit was hij het jongste, meest baldadige lid van de hiphopcrew Odd Future, die vlak voor zijn achttiende verjaardag ter bescherming tegen zichzelf en foute invloeden door moeder verscheept werd naar een internaat in Polynesië. Bij zijn terugkeer aan het thuisfront in 2012 pikte Thebe Neruda Kgositsile, zoals Sweatshirt echt heet, gewoon de draad weer op, maar de ranzigste randjes van zijn raps bleken afgevijld. Op zijn debuut Doris (2013) en opvolger I Don't ...