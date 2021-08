3 star star star star star

'Ik hou van hoe hij zingt, speelt, schrijft, lacht en kookt', zegt Jeff Tweedy van Wilco over zijn poulain Liam Kazar. We zien niet in waarom u dat ook niet zou kunnen.

...

Nu ja, zolang Deliveroo hier geen lijn inlegt naar Kazars pop-uprestaurant in Kansas City, zullen enkel de geneugtes van zijn Perzisch-Armeense cuisine u verstoken moeten blijven. Maar verder? Zelfs hoe dit jongmens zijn mondhoeken optilt, zult u genoegzaam kunnen opmaken uit de flukse wijze waarop hij op dit debuut gitaarpop, americana en countryfunk dooreenroert. Liam Kazar (echte naam Cunningham, het Armeense dna komt van mama) woonde lang in Chicago. Daar zat hij met rapper Vic Mensa in het door Jeff Tweedy geproduceerde, genrefluïde groepje Kids These Days. Zo kon hij als gitarist nadien aan de bak bij zowel Chance The Rapper als Steve Gunn, Daniel Johnston en ook Tweedy, de groep van vader Jeff en zoon Spencer. Vreemd dat deze Harpo Marx-achtige krullenbol toch nog eerst een omweg volgde langs indieband Marrow, want als songschrijver komt hij pas nu, à titre personnel, tot bloei. Due North is namelijk een verblijdende en ongedwongen plaat, zo eentje die bij u thuis meteen de schoenen uitschopt. De soul die aldus op kousenvoeten meeglipt - in opener So Long Tomorrow, het magnifieke Frank Bacon en op roze synthwolken aanzwevende Something Tender - zit standaard in Kazars rugzak. Door zijn evenwicht tussen vrolijk- en kwetsbaarheid noemt hij Al Greens The Belle Album zijn belangrijkste leidraad. 'Everybody's asking me/ What you gonna do, gonna be/ I couldn't tell you if I tried/ I'm just a poem with an open line', luidt het in het emotionele zwaartepunt On a Spanish Dune, grasspriet in de mondhoek. Muzikaal zit het sappigste vlees vooraan. Voor Old Enough for You springt de funkende Beck van Midnite Vultures recht. Ook in Shoes Too Tight, waarin zich een laagje van Al Greens Take Me to the River in de versie van Talking Heads afzet, jagen doddige gitaren en toetsen een hoelahoep rond de heupen. Konden in de studio wél genieten van Kazars yoghurtsoep en op Palestijnse wijze gebraden kip: onder meer drummer Spencer Tweedy, coproducer/pedalsteelspeler James Elkington en de onontbeerlijke achtergrondzangeressen Sima Cunningham (Kazars zus) en Macie Stewart, die samen overigens het avant-popduo Ohmme vormen. Due North is een verheugende kennismaking, zelfs al vertoont de tweede plaathelft muzikaal minder reliëf. Maar die groeimarge bevestigt Liam Kazar natuurlijk schalks in zijn plaattitel: 'op weg naar beter'. Wij lopen alvast mee.