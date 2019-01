'Drift Code' van Rustin Man: tijdloze klankentapper van de oude stempel

In oktober 2002 verscheen Out of Season, het op folk en jazz geënte album van Beth Gibbons, zangeres bij Portishead, en Paul Webb/Rustin Man, in de jaren tachtig bassist bij Talk Talk, de Britse band van wereldhits als Life's What You Make It en Such a Shame (en het fabuleuze album Spirit of Eden uit 1988, maar dat verhaal verdient een aparte pagina).

