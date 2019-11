2 star star star star star

Een spacerockplaat met drumcomputers in plaats van stuwmotoren: Beck en Pharrell Williams lossen de verwachtingen niet bepaald in met hun clash der titanen.

Na een dipje van 2008 tot 2014 zit er opnieuw vaart in Beck. Nadat Morning Phase in 2015 tot zijn eigen verbazing de Grammy voor beste album van het jaar binnenhaalde, verscheen het braaf binnen de popperimeters bruisende Colors (2017), en nu is er Hyperspace, een avontuur met Pharrell Williams. Clash der titanen. Op papier, althans, want de toegevoegde waarde van Pharrell op deze elf songs is bepaald niet duidelijk.

...