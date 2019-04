4 star star star star star

Zoals de meeste stervelingen kent u Bruce Hornsby allicht enkel van die ene eightiesklapper. Daar mag zoetjesaan verandering in komen.

The Way It Is (1986) dus. Een geboende klank, klaterend pianospel en zijn tweeëndertig jaar volstonden om Hornsby in het onwelriekende vakje van de adult contemporary te kwakken. Maar toen de zanger-componist uit Virginia van lieverlee jazz, bluegrass, improvisatie, neoklassiek, filmmuziek en electrorock (ja, electrorock) achter de horizon opsnorde, viel een hoop volgelingen af. 'Ik krijg al boze brieven sinds mijn derde plaat', zei hij onlangs. Wij vinden dat een goed teken.

...