4 star star star star star

Tamiltechno, prijkte dat al in uw muzikale spijzen- en specerijenkabinet? De Tunesische Brusselaar Sofyann Ben Youssef, alias Ammar 808, vult het gat tussen rituele trance en The Chemical Brothers.

Zonder de elektrische gitaar geen rockmuziek, en zonder de drumcomputer geen hiphop of techno. Simpel als een goeiendag. En van alle drumcomputers is de Roland TR-808 de moeder aller block rocking beats en sucker MC's. Van Afrika Bambaataa en Run DMC tot Kanye West en zijn album 808s & Heartbreak. Van synthpoppioniers Yellow Magic Orchestra tot de ravedreunen van The Prodigy. En van Tunesië via België naar India, zoals producer Ammar 808 het parcours richting zijn nieuwe, tweede album uitstippelde. Sofyann Ben Youssef is de naar Brussel uitgeweken, Tunesische musicoloog die twee jaar geleden punten scoorde met het album Maghreb United, een alliantie tussen Libische doedelzakken, Marokkaanse fluitinstrumenten, Algerijnse stembanden en zijn geliefde, beats en baskicks brakende TR-808. Het kind kreeg de naam 'futuristisch folklorisme', en voor zijn tweede intercontinentale cultuurclash richtte Youssef zijn vizier op een ander grondgebied rijk aan mystiek en historie: de Indiase deelstaat Tamil Nadu, 'het land van de Tamils'. U vindt die gekke Omar Souleyman af en toe een rondzwierende theedoek waard, de uit oosterse field recordings bijeengeplakte klankcollages van Dijf Sanders hoogstaand knutselwerk, of duikt al eens een roekeloos weekend in met de Parijzenaren van Acid Arab op de achtergrond? Houd u dan vast wanneer Ammar 808 tijgers laat grauwen in een technotank, bloeddorstige hindoegodinnen bezweert met kosmische synths en Zuid-Indiase, rituele trance versmelt met de beukende festivalhymnes van The Chemical Brothers. Ed en Tom, mochten jullie meelezen: dit is de real deal, jongens. Vergeet Galvanize, Bollywood lag nooit dichter bij Berlijn - of Berghain, tenminste - dan tijdens Pahi jagajjanani of Ey paavi.Global Control/Invisible Invasion - géén verwijzing naar corona, lieve doemdenkers - verschijnt op Glitterbeat Records, de Duitse platenstal waar Ben Youssef in het goede gezelschap verkeert van zijn Brusselse stadsgenoot en Toearegrocker Kel Assouf, het Mexicaanse, nieuwerwetse cumbiagezelschap Sonido Gallo Negro en Turkse psychsensaties als Altin Gün en Gaye Su Akyol. Superieure smeltkroezen zijn er hun ding, en dat is exact wat Ammar 808 hier uit zijn drumdoosje tovert.