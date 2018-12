48 jaar geleden werden er ook al ecologische protestplaten gemaakt

Axelrod, geboren, getogen en gestorven in LA, was een harde. Als vaderloze tiener maakt hij al vechtend en heroïne snuivend Central Avenue onveilig. Tot jazzmuzikant Gerald Wiggins - die hij eerst van plan was te beroven - hem wegwijs maakt op de piano en de notenbalk. In 1964 schopt Axelrod het tot producer en talentscout bij Capitol, het label waar hij met hardbopmuzikant Cannonball Adderley, soulzanger Lou Rawls en garageband The Electric Prunes de successen opstapelt.

...