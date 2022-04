Naar welke muziek luisteren deze animatiefiguren?

Minnie Mouse - Favoriete genre lofi-hiphop

Enkele weken geleden dropte Disney Lofi Minnie: Focus op Spotify, een album gecureerd door Minnie Mouse vol chille, lofi hiphopinterpretaties van klassiekers als Hakuna Matata, A Whole New World en You've Got a Friend in Me. Een match die wij niet hadden zien aankomen, maar volgens Disney wel degelijk steek houdt aangezien Minnies interesses in creativiteit, muziek en wellness perfect samengaan met het genre. Haar combatboots en uitgesproken nihilisme gaven misschien al het een en ander weg, maar het ninetiesicoon uit Beavis and Butt-Head en haar eigen spin-off Daria woont geregeld punk- en alt-rockconcerten bij, heeft een crush op de frontman van een grungeband en luistert volgens de bedenker van de reeks graag naar Nine Inch Nails en Bauhaus. Dat haar crush Trent heet, is allicht geen toeval. Het antropomorfe varken belandde in een beef met Iggy Azalea, tweette met Clairo en Lil Nas X en bracht twee succesvolle platen uit, waarvan de recentste een hogere Pitchfork-score kreeg dan Yellow Submarine van The Beatles. Toch zat Peppa Pig vorig jaar even in de put nadat Adele een samenwerking met haar had afgewezen afwees, al hebben de popsterren het intussen weer bijgelegd tijdens een radio-interview. Bender uit Futurama is een cynische robot. Niet meteen het type dat je associeert met folkmuziek. Desondanks begint hij onvrijwillig, maar vol enthousiasme folkliedjes te zingen van zodra hij in contact komt met magneten. Bovendien mag hij Beck vergezellen op tournee als diens vaste wasbordspeler, waardoor hij heel even uitgroeit tot folkheld. Lisa's favoriete album aller tijden is dan wel Miles Davis' Birth of the Cool, haar papa prefereert dadrock en het vuilere gitaarwerk. In zijn jonge jaren was Homer zelfs de frontman van Sadgasm, een grungeband die verdacht veel op Nirvana leek en enige bekendheid verwierf met het album Desolation Hatchback en singles als Margerine, Shave Me en Politically Incorrect.