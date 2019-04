Cactusfestival versterkt affiche met Goose en Dead Man Ray

Het Brugse festival aan het begin van de zomervakantie heeft zijn line-up opnieuw uitgebreid.

Cactusfestival 2019 krijgt steeds meer stekeltjes. Eerder prikkelde de organisatie al met namen als Oscar and the Wolf, Trixie Whitley, Cat Power, Neneh Cherry en Parquet Courts. Daar zijn nu twee Belgische bands aan toegevoegd.

Een daarvan is Dead Man Ray. De groep rond Daan Stuyven en Rudy Trouvé lag zestien jaar in het vriesvak, maar gaat sinds eind vorig jaar opnieuw zijn unieke, chaotische en gefragmenteerde gang. Hun nieuwe plaat Over, die vrijdag uitkomt, brengt de band dus ook naar Brugge op zaterdag 6 juli.

De dag ervoor mag Cactus zich opmaken voor Goose en hun nonstop-project. Daarvoor maakte de West-Vlaamse band van haar setlist één geheel, als een dj-set.

Tickets en info via cactusfestival.be.