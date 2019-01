Cactusfestival kondigt Bloc Party en Neneh Cherry aan

Tot nu toe had het Brugse Cactusfestival nog maar één naam op de affiche staan, Oscar and the Wolf. Max Colombie en de zijnen kregen donderdag gezelschap in viervoud.

Voor zaterdag 6 juli is Bloc Party aangekondigd. De Britse band speelde afgelopen najaar nog in Vorst Nationaal en bracht toen haar debuutplaat Silent Alarm integraal. Ook in Brugge zijn Kele Okereke en co dat van plan.

Op zondag 7 juli komen Band of Horses, Neneh Cherry en Aldous Harding langs. Band of Horses werkt volop aan de opvolger van Are You OK? uit 2016, Cherry bracht vorig jaar nog het geprezen Broken Politics uit. Over nieuwe muziek van Aldous Harding is nog niets bekend, maar de indiefolkzangeres mag zich naast Cactus wel opmaken voor onder meer Best Kept Secret en Primavera.

Alle info over Cactusfestival vindt u hier.