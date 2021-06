De burgemeesters van Boom en Rumst hebben de vergunningsaanvraag voor Tomorrowland om een uitgestelde editie van het dancefestival te organiseren eind augustus en begin september geweigerd. Dat zegt de festivalorganisatie, die spreekt van "een mokerslag, zeer hard en onverwacht".

De argumentatie zou onder meer zijn dat het ministerieel besluit rond evenementen tot 75.000 personen er nog niet is en dat de politie het bijkomende werk rond het controleren van de coronacertificaten niet ziet zitten.

De argumentatie voor het weigeren van de aanvraag is volgens burgemeesters Jeroen Baert (Boom, N-VA) en Jurgen Callaerts (Rumst, N-VA) onder meer dat het ministerieel besluit rond evenementen tot 75.000 personen er nog niet is en dat de politie het bijkomende werk rond het controleren van de coronacertificaten niet ziet zitten. Vooral de epidemiologische context baart echter zorgen.

'We hebben een strafrechtelijke, maar ook een morele verantwoordelijkheid als burgemeester', zegt Baert. 'Ik zou het persoonlijk erg moeilijk hebben als er naar aanleiding van Tomorrowland een lokale uitbraak zou zijn waarbij slachtoffers zouden vallen. Onze grootste bezorgdheid is dan ook de epidemiologische situatie en de risico's naar de lokale bevolking toe.'

Callaerts sluit zich aan bij die uitleg. 'Dit is een beslissing van het gezond verstand, niet van het hart', zegt hij. 'Tomorrowland is hier al jaren thuis en we hopen dat we hen in 2022 kunnen terugzien. Maar nu komt het te vroeg, op een moment waarop de epidemiologische situatie nog niet volledig onder controle is en we ook nog geen zekerheid hebben dat dat wel zo zal zijn eind augustus.'

De burgemeesters stellen wel dat Tomorrowland juridisch de mogelijkheid heeft om een nieuwe aanvraag in te dienen, maar wijzen erop dat het voor de planning van de politie steeds moeilijker zal zijn om zich nog voor te bereiden op een festival.

