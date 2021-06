Zanger Jules Jean Vanobbergen, beter bekend als Lange Jojo, zet een punt achter zijn muzikale carrière. Dat zegt de 85-jarige zanger dinsdag in de Franstalige kranten van Sudpresse.

Jules Jean Vanobbergen werd geboren op 6 juli 1936 in Elsene. Op 3-jarige leeftijd gaf hij zijn eerste optreden in een bistro in Koekelberg, vertelde hij in zijn in 2015 gepubliceerde biografie.

Zijn kinder- en jeugdjaren bracht hij door in Molenbeek. Op zijn zestiende verliet hij de school om naar de academie te gaan omdat hij schilder wilde worden. De bijnaam van Vanobbergen - Grand Jojo in het Frans, Lange Jojo in het Nederlands - kreeg hij tijdens zijn schooltijd.

Zijn muzikale carrière startte eind jaren 60. Lange Jojo is bekend van hits zoals On a soif, Jules César, Victor le footbaliste en E viva Mexico. Dat laatste nummer bedacht hij toen de Rode Duivels in 1986 naar het WK Voetbal gingen in Mexico.

Pensioen

Hij werd in 2015 uitgeroepen tot ereburger van Brussel, en in 2016 tot ere-Marollien. De zanger haalde tijdens de ceremonie enkele anekdotes boven uit zijn jeugd in de Marollen. 'Eerst benoemd worden tot ereburger van de stad Brussel en dan tot ere-Marollien: dit is de kers op de taart en ik voel mij zeer vereerd. Ik heb mijn hart verloren aan deze wijk en mijn roots liggen hier. De Marollen zijn deel van de heerlijke Brusselse folklore die we moeten behouden', zei de zanger.

Lange Jojo heeft beslist om een punt te zetten achter zijn muzikale carrière. 'Het is voorbij. Ik wil niet meer op een podium staan. Alle geplande concerten zijn geannuleerd. En ik ga met pensioen', aldus Vanobbergen dinsdag in de Franstalige kranten. (Belga)

