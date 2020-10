Onder meer Annabel Lee, Dolly Bing Bing, Echt!, Frenetik, Jaguar Jaguar en Victor De Roo krijgen een podium op de tweede editie van Fifty Lab.

Fifty Lab, een 'smart curation festival' van de organisatoren van de Brusselse Fifty Sessions, geeft de eerste namen vrij. Annabel Lee, Dolly Bing Bing, Echt!, Frenetik, Jaguar Jaguar en Victor De Roo spelen van 18 tot 20 november shows op drie locaties in Brussel.

Ook voor deze tweede editie slaat Fifty Lab de handen in elkaar met grote festivals. Nog niet alle betrokken festivals zijn bekend, maar bovenstaande artiesten werden alvast geselecteerd door Primavera Sound, Best Kept Secret, het Duitse Plisskën Festival en het Ierse Body&Soul.

Het showcasefestival zal er kleinschaliger uitzien dan vorig jaar. Om veiligheidsredenen zijn er geen conferenties en randactiviteiten gepland. De line-up bestaat uitsluitend uit Belgisch opkomend talent en wordt later aangevuld.

Fifty Lab Van 18 tot en met 20 november in AB Club, Archiduc en Beursschouwburg, Brussel. Tickets gaan binnenkort in voorverkoop. Meer info op www.fiftylab.eu. De organisatoren van Fifty Lab houden de situatie en veiligheidsmaatregelen nauwgezet in de gaten om het festival te verplaatsen indien nodig. In het geval van annulering, krijgen tickethouders het aankoopbedrag teruggestort.

Fifty Lab, een 'smart curation festival' van de organisatoren van de Brusselse Fifty Sessions, geeft de eerste namen vrij. Annabel Lee, Dolly Bing Bing, Echt!, Frenetik, Jaguar Jaguar en Victor De Roo spelen van 18 tot 20 november shows op drie locaties in Brussel.Ook voor deze tweede editie slaat Fifty Lab de handen in elkaar met grote festivals. Nog niet alle betrokken festivals zijn bekend, maar bovenstaande artiesten werden alvast geselecteerd door Primavera Sound, Best Kept Secret, het Duitse Plisskën Festival en het Ierse Body&Soul.Het showcasefestival zal er kleinschaliger uitzien dan vorig jaar. Om veiligheidsredenen zijn er geen conferenties en randactiviteiten gepland. De line-up bestaat uitsluitend uit Belgisch opkomend talent en wordt later aangevuld.