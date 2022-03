De Brusselse nachtclubs slaan de handen in elkaar om Oekraïne te steunen. Aanstaande donderdag 10 maart organiseren ze aan het Atomium een benefietfestival in openlucht onder de noemer United For Ukraine. Dat schrijft Bruzz en het nieuws wordt via een persbericht bevestigd .

Paradise City Festival, Hangar, Voodoo Village Festival, Core Festival, Listen Festival, Fuse, C12, Mirano, Couleur Café, Rave Rebels, Nuits Sonores & European Lab Brussels, La Cabane, Kiosk Radio zetten zich allemaal samen achter het benefietfestival. In de schaduw van het Atomium zorgen zij voor een feest waar gedanst kan worden voor het goede doel en waarvan de opbrengst integraal naar de oorlogsslachtoffers in Oekraïne gaat via de organisatie Underground4Ukraine.

De 'open air' gaat door van 16 tot 22 uur. Tickets kosten 15 euro en worden vanaf dinsdagavond 18 uur verkocht. De organisatie verwacht tot 5.000 feestvierders en vraagt hen om vlaggen en spandoeken mee te nemen om hun boodschappen te verkondigen. Er zijn nog geen namen aangekondigd voor het benefietfestival.

'Kunst is niet gemaakt om appartementen te versieren. Kunst is gemaakt om te bewegen, uit te dagen en nieuwe realiteiten in te beelden. Laten we allemaal samenkomen om duidelijk te maken dat geweld nooit het antwoord is. Laten we de wereld tonen dat de Belgische underground verenigd is tegen oorlog', stellen de organisatoren in een persbericht.

