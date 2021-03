Het Brussels Jazz Weekend gaat dit jaar gewoon door. In het weekend van 29 en 30 mei organiseert het festival een speciale Balcony Edition: in verschillende Brusselse gemeenten worden iconische balkons gebruikt als podium om zo op een coronaveilige manier gratis openluchtconcerten te geven.

In een normaal jaar staat het Brussels Jazz Weekend garant voor meer dan 200 concerten voor 300.000 nationale en internationale bezoekers die op een laagdrempelige manier het jazzgenre kunnen ontdekken. Zo groots wordt het festival dit jaar niet.

De Balcony Edition is volgens de organisatie de gulden middenweg. Op zaterdag 29 en zondag 30 mei organiseert het festival elk uur in een andere gemeente van het Brussels gewest een semi-akoestisch openluchtconcert vanop een iconisch balkon. Voor de muziekliefhebbers zijn er fietsroutes uitgestippeld van het ene naar het andere concert.

Grote Markt

Het Brussels Jazz Orchestra sluit het festival zondagavond om 21 uur af vanop het balkon van het Broodhuis op de Grote Markt. 'We hebben bewust niet geopteerd voor streaming. Livemuziek in deze dagen is als vitamine D tijdens de wintermaanden. De mensen hebben nood aan samenzijn', verduidelijkt organisator Steven Palmaers.

Het Brussels Jazz Weekend heeft bovendien een specifiek verzoek voor alle Brusselse muzikanten. Ze nodigen hen uit om op zaterdag 29 mei tussen 21 uur en 22 uur zelf een miniconcert te geven vanop een balkon of vanuit een raam.

'Zo zal er in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest livemuziek te horen zijn als teken van hoop voor iedereen die het moeilijk had de voorbije maanden', vertelt Palmaers. Alle concerten kunnen binnenkort geregistreerd en in kaart gebracht worden via de website www.brusselsjazzweekend.be. (Belga)

