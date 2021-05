Dit weekend vindt de vierde editie van het Brussels Jazz Weekend plaats. Bijna vijftig muzikanten, zowel liefhebbers als beroepsmusici, spelen vanop verschillende balkons in de hoofdstad.

Omwille van het coronavirus, opteerde de organisatie van Brussels Jazz Weekend voor een speciale 'Balcony Edition'. Het jazzfestival organiseert elk uur in een andere gemeente van het Brussels gewest een semi-akoestisch openluchtconcert vanop een iconisch balkon. Voor de muziekliefhebbers zijn er fietsroutes uitgestippeld van het ene naar het andere concert. Lokale Brusselse muzikanten sluiten de eerste festivaldag af.

Dertigtal miniconcerten

Een dertigtal liefhebbers uit elf van de negentien gemeenten spelen tussen 21 uur en 22 uur een miniconcert op hun eigen balkon. Het Brussels Jazz Orchestra sluit het festival zondagavond om 21 uur af vanop het balkon van het Broodhuis op de Grote Markt. Zaterdag vinden de optredens vooral plaats in het zuiden van Brussel, zondag in het noorden van de hoofdstad. In een normaal jaar staat het Brussels Jazz Weekend garant voor meer dan 200 concerten voor 300.000 nationale en internationale bezoekers die op een laagdrempelige manier het jazzgenre kunnen ontdekken.

Voor corona-editie 2021 koos de organisatie bewust niet voor streaming. Vorig jaar ging het festival omwille van het virus niet door. Het festival loopt zaterdag en zondag tussen 12 en 22 uur. Meer info via www.brusselsjazzweekend.be.

