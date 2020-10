Culturele en creatieve organisaties in Brussel krijgen recht op een tweede premie van 2.000 euro. Ook de cultuurwerkers komen in aanmerking voor een nieuwe ondersteuning met hogere forfaitaire bedragen.

In juli nam de regering maatregelen om de zwaar getroffen cultuursector te helpen. Enerzijds konden de culturele en creatieve organisaties een gewestelijke premie van 2.000 euro genieten. Anderzijds konden de cultuurwerkers uit de sector ondersteuning krijgen tot 1.500 euro, in functie van de ontvangen inkomsten. Voor de eerste premie kreeg het bestuur 290 aanvragen binnen en 246 structuren ontvingen de premie van 2.000 euro voor een totaalbedrag van 492.000 euro. Nu is beslist om deze 246 structuren automatisch een nieuwe premie van 2.000 euro toe te kennen.

Cultuur is alles wat ervoor zorgt dat Brussel Brussel is Bernard Clerfayt, Brusselse minister van Werk

Organisaties die nog geen premie kregen, kunnen een aanvraag indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Zij kunnen dan een premie van 4.000 euro ontvangen. Voor de tweede premie ter ondersteuning van de cultuurwerkers werden 1.572 beslissingen genomen voor een totaalbedrag van 1.538.000 euro. De Brusselse Regering verlengt deze maatregel en verhoogt de forfaitaire bedragen tot 2.000 euro voor werknemers die tussen 1 juli en 1 september niet meer dan 3.000 euro netto verdienden. Wie in die periode een inkomen van hoogstens 4.000 euro netto had, krijgt 1.500 euro en wie hoogstens 5.000 euro netto verdiende, 1.000 euro. Er moet wel een aanvraag moeten ingediend op de website Actiris.brussels.

Hart van de hoofdstad

'Cultuur is alles wat ervoor zorgt dat Brussel Brussel is. Het is belangrijk om de belangrijkste actoren, structuren, maar ook de werknemers ervan te ondersteunen. Ik hoop dat de verlenging van deze steunmaatregelen een nieuwe vlaag frisse lucht kan zijn die hen toelaat hun creativiteit te ontwikkelen ten dienste van de Brusselse cultuur', verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk.

'In deze moeilijke periode komt het Brussels Gewest de culturele en artistieke sector te hulp, omdat hij een van de longen van ons gewestelijke leven is. Zonder deze veelzijdige en bruisende sector zou onze stad haar ziel kunnen verliezen', legt Rudi Vervoort, de Brusselse minister-president, uit.

'De coronacrisis heeft een zware tol geëist van ontelbare cultuurwerkers en culturele organisaties die zich niet in de eerste plaats omwille van commerciële doeleinden met cultuurwerking hebben ingelaten. Van freelancers en occasionele individuele kunstenaars, van musici, regisseurs, dansers en zangers tot hulpkrachten in de culturele sector, zij zijn allemaal een onmisbaar onderdeel van de cultuursector die als een culturele mayonaise het leven in Brussel smaak geeft. Daarom ben ik blij met deze steunmaatregel', zegt Sven Gatz, de Brusselse minister van Begroting.

In juli nam de regering maatregelen om de zwaar getroffen cultuursector te helpen. Enerzijds konden de culturele en creatieve organisaties een gewestelijke premie van 2.000 euro genieten. Anderzijds konden de cultuurwerkers uit de sector ondersteuning krijgen tot 1.500 euro, in functie van de ontvangen inkomsten. Voor de eerste premie kreeg het bestuur 290 aanvragen binnen en 246 structuren ontvingen de premie van 2.000 euro voor een totaalbedrag van 492.000 euro. Nu is beslist om deze 246 structuren automatisch een nieuwe premie van 2.000 euro toe te kennen. Organisaties die nog geen premie kregen, kunnen een aanvraag indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Zij kunnen dan een premie van 4.000 euro ontvangen. Voor de tweede premie ter ondersteuning van de cultuurwerkers werden 1.572 beslissingen genomen voor een totaalbedrag van 1.538.000 euro. De Brusselse Regering verlengt deze maatregel en verhoogt de forfaitaire bedragen tot 2.000 euro voor werknemers die tussen 1 juli en 1 september niet meer dan 3.000 euro netto verdienden. Wie in die periode een inkomen van hoogstens 4.000 euro netto had, krijgt 1.500 euro en wie hoogstens 5.000 euro netto verdiende, 1.000 euro. Er moet wel een aanvraag moeten ingediend op de website Actiris.brussels. 'Cultuur is alles wat ervoor zorgt dat Brussel Brussel is. Het is belangrijk om de belangrijkste actoren, structuren, maar ook de werknemers ervan te ondersteunen. Ik hoop dat de verlenging van deze steunmaatregelen een nieuwe vlaag frisse lucht kan zijn die hen toelaat hun creativiteit te ontwikkelen ten dienste van de Brusselse cultuur', verklaart Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Werk. 'In deze moeilijke periode komt het Brussels Gewest de culturele en artistieke sector te hulp, omdat hij een van de longen van ons gewestelijke leven is. Zonder deze veelzijdige en bruisende sector zou onze stad haar ziel kunnen verliezen', legt Rudi Vervoort, de Brusselse minister-president, uit. 'De coronacrisis heeft een zware tol geëist van ontelbare cultuurwerkers en culturele organisaties die zich niet in de eerste plaats omwille van commerciële doeleinden met cultuurwerking hebben ingelaten. Van freelancers en occasionele individuele kunstenaars, van musici, regisseurs, dansers en zangers tot hulpkrachten in de culturele sector, zij zijn allemaal een onmisbaar onderdeel van de cultuursector die als een culturele mayonaise het leven in Brussel smaak geeft. Daarom ben ik blij met deze steunmaatregel', zegt Sven Gatz, de Brusselse minister van Begroting.